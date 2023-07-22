مغامرات حزب الله المشبوهة تصل إلى الهند.. والشرطة تحقق بعملية احتيال كبرى

كشفت شرطة ولاية حيدر أباد الهندية عن عملية احتيال استثماري بقيمة 712 كرو روبية (حوالي 87 مليون دولار) تورط بها مشغلون صينيون ومجموعة من المحتالين يشتبه في ارتباطهم بحزب الله، وتم اعتقال تسعة أشخاص لتورطهم في القضية.

ووفقاً لموق “siasat” الهندي، فقد اعتقلت الشرطة رجل أعمال مقيم في ولاية جوجارات يُدعى براكاش مولشاندهاي براجاباتي وشركاؤه كومار براجاباتي ونعيم الدين وحيد الدين شيخ وجاجان كومار سوني وبارفيز الملقب بـ “جودو” وشمير خان ومحمد منور وشاه سمير وأرو الداس.

تم اعتقالهم بعد تقديم بلاغ عن عملية احتيال استثماري في محطة الجرائم الإلكترونية بمدينة حيدر أباد، من قبل رجل أعمال مقيم في المدينة فقد 28 لاك روبية (حوالي 34 ألف دولار).

وفقًا للشرطة، فقد تعرض المدعي لعملية الاحتيال بعد تقديمه وظيفة تجارة جزئية عبر تطبيق تلغرام، وبعد ذلك سجل على الموقع الذي يسهل عملية الاحتيال الاستثماري.

في البداية، تم تكليف المجني عليه بتقييم مجموعة من المهام بعد استثمار مبالغ أقل من المال، وقام بتحقيق أرباحًا، ولكن، بعد العديد من العمليات الأولى، لم يتمكن من سحب الأرباح.

أقنعه المحتالون بإيداع مزيد من المال في المحفظة، وأكدوا له أنه سيكون قادرًا على سحب الأرباح لاحقًا، ومع ذلك، طلبوا منه في وقت لاحق رسوم سحب بقيمة 17 لاك روبية (حوالي 21 ألف دولار) لاستعادة المبلغ المستثمر، بما في ذلك الأرباح.

اكتشفت الشرطة أن مبلغ المجني عليه قد تم تحويله إلى ستة حسابات بما في ذلك حساب تابع لـ M / S Radhika Marketing، ومن ثم م تحويل الأموال إلى دبي واستخدمت لشراء العملات المشفرة.

قامت فِرَقُ الشرطة بزيارة مختلف الولايات في جميع أنحاء البلاد وفحص عدة مئات من العمليات المصرفية لفهم حجم الاحتيال، “تم خداع ما يقرب من 15,000 شخص باستخدام شبكة متطورة في الهند ودبي. تم تدبير الخطة من قبل رعايا صينيين”، وفقًا لقول كي في أناند، مفوض شرطة هايدراباد.

ووفقًا للشرطة، فإن أحد المتهمين، براكاش براجاباتي، يرتبط برعايا صينيين لي لو غوانغتشو ونان يي وكيفن جون وآخرين، ويتعاون معهم في توفير حسابات بنكية هندية ومشاركتهم رموز التحقق لتشغيل هذه الحسابات من دبي والصين عبر تطبيقات الوصول عن بُعد، وفقًا لما قالته الشرطة.

يدير القراصنة الصينيون الأعمال الاحتيالية الاستثمارية المعتمدة على المهام عن طريق جذب الضحايا عبر رسائل تلغرام، أضافت الشرطة.

تقوم الشرطة الآن بمناقشة المسألة مع وكالة التحقيق الوطنية للتحقيق في ارتباط المحتالين بمجموعات إرهابية دولية، وخلال التحقيق، تم اكتشاف أن الأموال المرسلة من الهند إلى دبي تم تحويلها إلى عملة USDT (عملة مشفرة)، تم ربط بعض التطبيقات المستخدمة لتحويل المبلغ إلى العملة الرقمية بحزب الله.