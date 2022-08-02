مغردون إيرانيون يهاجمون نصر الله.. أصبحنا دار أيتام للإرهابيين في لبنان!!

هاجم مغردون إيرانيون الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد تصريحاته الأخيرة حول استعداده لجلب النفط من إيران إلى لبنان مجانًا.

كما استكر مغردون غاضبون سماح قادة إيران لنصر الله بأن يتجرأ ويصرح بمثل هذه التصريحات، وأكدوا أن النظام في إيران بات يكرّم الإرهابيين أمثال نصر الله، ويهين شعبه في الداخل ويتركه يغرق يومًا بعد آخر في مستنقع الفقر والحرمان والتخلف.

وكتب المغرد (كيان خاكسر )ساخرًا:

“بكل تأكيد هذا سيتم؛ لأن المال مالهم والنفط نفطهم، ونحن مجرد طرف يحتفظ بالأمانة. لا يجب أن نقول النفط الإيراني بل نفط حزب الله، نحن فقط نحتفظ به ونسلمه لهم عندما يحتاجون إليه. شعبنا ليس مهما، المهم أن يكون حزب الله بخير وسلامة”.

في حين غرّدت (آتي) وكتبت:

“منذ 43 سنة وهم ينهبون ويسلبون خيراتنا، ويبعثون جنودهم إلى إيران لقتل الناس في التظاهرات والاحتجاجات”.

كما غرّد (علي كبير) وكتب:

“نعم! لقد أصبحت إيران دار الأيتام للشيعة الإرهابيين في لبنان! تعسًا للملالي الذين يقدمون قُوت الإيرانيين ومصدر رزقهم إلى الإرهابيين الذين لا يشبعون ولا ينقضي نهمهم، لا حدود لخيانة إيران والإيرانيين من هؤلاء الملالي”.

أمّا “شهريان” فعلّقت قائلة:

“هذه الجملة الوحيدة من نصر الله تكفي لإدانة الجمهورية الإسلامية في أية محكمة بالعالم”.