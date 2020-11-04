استمع لاذاعتنا

مغني الراب “كاني ويست” يعلن انسحابه من انتخابات الرئاسة الأميركية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 4:36 مساءً
كاني ويست

كاني ويست

A A A
طباعة المقال

لا تعد حملة مغني الراب “كاني ويست” للانتخابات الاميركية من الحملات الواسعة التي أخذت شهرة واسعة في الولايات المتحدة، حيث لم تكن على قدر من الجدية والحنكة التي تتطلبها الحملات الانتخابية بشكل عام، وكذلك لم يحظ ويست بدعم من زوجته نجمة الواقع “كيم كرداشيان” حيث لم تعلن عبر صفحاتها عن أي دعم يذكر لزوجها في حملته الانتخابية.

وأعادت تغريدة تحمل رسالة بالخطوط الساخنة الخاصة بالناخبين من المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.

صوت مغني الراب كاني ويست لنفسه في انتخابات الرئاسة الأميركية بعد حملة لا تملك فرصة تذكر للمنافسة اتسمت ببيانات عشوائية وتكهنات بأنه قد يسحب أصوات بعض الناخبين السود من المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وبدا أن المغني ومصمم الأزياء بصدد الإقرار بأن مسعاه في سباق 2020 انتهى. لكنه أشار إلى أن الأمر له ينته بعد إذ نشر صورة لنفسه أمام خريطة انتخابية قائلا “كاني 2024”.

وفي وقت سابق كتب كاني ويست على تويتر “أصوت لأول مرة في حياتي لرئيس للولايات المتحدة، لشخص أثق به فعلا..أنا”.

وزار ويست، البالغ من العمر 43 عاما، مراكز تصويت في بضع ولايات لكنه لم يزر أيا من الولايات الحاسمة مثل فلوريدا وبنسلفانيا وميشيغان.

وقضى الأسابيع الماضية في توجيه أنصاره لكيفية التصويت له كمرشح اسمه غير مدون في البطاقات الانتخابية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

ترامب وبايدن
الانتخابات الأميركية
الفرز مستمر وهذا السيناريو المطروح لفوز كل من ترامب و بايدن بالرئاسة
مجلس الشيوخ الأمريكي
الانتخابات الأميركية
فرص الديمقراطيين في السيطرة على مجلس الشيوخ “تتراجع”
المملكة العربية السعودية
حرية التنقل والخروج والعودة… السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أوروبا كورونا
كورونا
أعراض حادة تستمر مع مرضى كورونا حتى بعد الشفاء
قطار ينجو من كارثة في هولندا
قطار ينجو من كارثة في هولندا… أنقذه “ذيل حوت”
المخرج يوسف الخوري
بعد تهديده من قبل “حزب الله”.. أمر قضائي بتوقيف المخرج يوسف الخوري