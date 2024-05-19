الأحد 11 ذو القعدة 1445 ﻫ - 19 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاجأة في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي.. ما الجديد؟

منذ ساعة واحدة
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو

رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو

A A A
طباعة المقال

قال وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس سوتاي إستوك في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن السلطات تحقق في احتمال أن المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيتسو ربما لم يتصرف بمفرده كما كان يعتقد سابقا.

وقالت وزيرة الصحة السلوفاكية يوم أمس (السبت 18-5-2024) إن حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو استقرت لكنها لا تزال خطيرة، وذلك بعدما تعرض لمحاولة اغتيال يوم الأربعاء.

كما قال روبرت كالينياك نائب رئيس وزراء سلوفاكيا إنه لن يتم نقل فيكو خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة براتيسلافا من مستشفى يقع في بلدة صغيرة بالقرب من المنطقة التي تم إطلاق النار عليه فيها خمس مرات من مسافة قريبة.

وذكر كالينياك لصحفيين أمام المستشفى الذي يتلقى فيه فيكو الرعاية الطبية أنه لا داعي لنهوضه بصورة رسمية بواجبات رئيس الوزراء وأن هناك بعض التواصل يجري معه.

وخضع فيكو لجراحة استمرت ساعتين أمس الجمعة زادت الآمال في تعافيه. وأحدث الهجوم حالة من الصدمة في أوروبا وأثار مخاوف إزاء الموقف السياسي شديد التوتر والاستقطاب في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة.

واتهمت الشرطة السلوفاكية رجلا، أفاد ممثلو الادعاء العام بأنه يدعى يوراي سي.، بالشروع في القتل. وتقول وسائل إعلام محلية إنه رجل أمن سابق في مركز تسوق ويبلغ من العمر 71 عاما.

وفاز فيكو بولاية ثالثة كرئيس لوزراء سلوفاكيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن أدار حملة انتقدت الدعم الغربي لأوكرانيا. قبل الانتخابات، لم يخف فيكو تعاطفه مع الكرملين وألقى باللوم على “النازيين والفاشيين الأوكرانيين” في استفزاز فلاديمير بوتين ودفعه إلى شن الغزو، مكررًا الرواية الخاطئة التي استخدمها الرئيس الروسي لتبرير غزوه.

وأثناء وجوده في المعارضة، أصبح فيكو حليفًا وثيقًا لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقاد الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خط أنابيب نفط في ليبيا - تعبيرية
تدشين خط أنابيب جديد لنقل النفط من حقل شمال الحمادة في ليبيا
قاعدة عسكرية أميركية في النيجر
أمريكا توافق على سحب قواتها من النيجر بحلول 15 سبتمبر
إبراهيم رئيسي
غموض كبير يلف مصير الرئيس الإيراني ووزير الخارجية.. إليكم آخر المستجدات

الأكثر قراءة

بشار الأسد
ثمن صمت بشار الأسد.. إيران خارج سوريا
حادث سير (تعبيرية)
حادث مروري يهز الوسط الفني.. فنان مصري بحالة حرجة
أطفال في مدرسة
أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز.. النتيجة ستفاجئك!