مفاوضات التهدئة متعثرة… و”إسرائيل لم تكن مستعدة للمواجهة”

لا يزال التصعيد سيّد الموقف في غزة، على الرغم من محاولات دول عدة التوسط للتوصل إلى تهدئة، ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف وقف القتال، وفي هذا السياق كشفت شبكة “سي إن إن” (CNN) عن قيادي في حركة حماس عن تعثر جهود مصر وقطر للتوصل إلى تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب عقبتين رئيسيتين. العقبة الأولى مرتبطة بإصرار إسرائيل على ضرورة بدء حماس وقف إطلاق النار قبل إسرائيل، وقد رفضت الحركة بشكل قاطع هذا المقترح، أما العقبة الثانية تتمثل في إصرار حماس على إنهاء الاستفزازات بالأقصى وقرار إخلاء الشيخ جراح.

من جهة ثانية نقل موقع “والا” عن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي أن وتيرة إطلاق النار من غزة غير مسبوقة، وأنهم لم يكونوا مستعدين بشكل تام للمواجهة.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة “سنقاتل الإسرائيليين على مدار الوقت، وسنستمر في قتالهم حتى يرحلوا”، مضيفا “نوقع الخسائر بالعدو ونذل كبرياءه، والمعركة لم تنته بعد”، وأشار إلى أن “المقاومة تذل إسرائيل يوميا، وتخلق وقائع على الأرض، وسوف تصمد وتحقق الانتصار”، موضحا أن “إسرائيل تعجز عن خوض معركة برية مع رجال المقاومة”، وقال النخالة إن “المقاومة تضع العدو في مأزق تاريخي لم يسبق له مثيل”.

في المقابل، قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطرق وتدمير البنى الأساسية عبر الغارات المتواصلة، مشددا على أن استهداف الخدمات المدنية بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة.

كما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن حماية البنى التحتية الطبية وطواقم المعالجين أمر “واجب في كل الظروف”، وقال غيبريسوس “من الضروري أن يتم احترام المعايير الإنسانية الدولية بشكل تام، أدعو قادة جميع الأطراف إلى ضمان احترام هذه القوانين الحيوية”.

منظمة العفو الدولية اعلنت أنه يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على المنازل السكنية في غزة باعتبارها جرائم حرب، كما دعت المنظمة غير الحكومية إلى التحقيق في الهجوم الإسرائيلي على مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين الذي وقع أول أمس السبت وأسفر عن استشهاد امرأتين و8 أطفال، وإلى فتح تحقيق دولي في الهجوم على “برج الجلاء”، وهو مبنى مكون من 11 طابقا يضم شققا سكنية ومكاتب إعلامية، منها مكتبا شبكة الجزيرة و”أسوشيتد برس” (Associated Press).

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية -ومن بينها حماس والجهاد الإسلامي- أكثر من 3 آلاف و100 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد يوم 10 أيار الجاري، وهي أعلى وتيرة إطلاق صواريخ تستهدف إسرائيل حسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، مشددا على أن الدرع الصاروخية “القبة الحديدية” اعترضت جزءا كبيرا منها، وذلك بحسب الجزيرة.