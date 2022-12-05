مفاوضات مرتقبة حول اتفاقية تجارة ثنائية بين الإمارات وأوكرانيا

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن الإمارات وأوكرانيا أعلنتا (الاثنين 5-12-2022) عزمهما بدء مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الثنائية من المتوقع إبرامها بحلول منتصف العام المقبل.

وتحاول الدولة الخليجية الحفاظ على حيادها في الحرب الروسية الأوكرانية بالرغم من الضغط الغربي على دول الخليج المنتجة للنفط للمساعدة في عزل موسكو، الحليفة في مجموعة أوبك+.

وقالت الوزارة إن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو وقعا بيانا مشتركا حول التفاوض للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وأضافت أن الاتفاقية ستكون الأولى من نوعها للإمارات مع دولة أوروبية، وذلك بعد تعهدات تجارية واستثمارية تزيد على ثلاثة مليارات دولار أعلنتها الدولة خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لها في فبراير شباط 2021.

وقال الوزير ثاني الزيودي لرويترز “بالنسبة لنا تمثل أوكرانيا شريكا تجاريا رئيسيا. كانت آفاق النمو والاستثمار كبيرة قبل الوضع الجيوسياسي الحالي، ونعتقد أن الوقت قد حان للمضي قدما”.

ووفقا للوزارة الإماراتية فقد بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا ما يزيد قليلا على 900 مليون دولار في 2021، بزيادة 29 بالمئة تقريبا عن العام السابق له و12 بالمئة عن 2019.

ومن المرجح أن تركز المحادثات على فرص توسيع التجارة في قطاع الخدمات وعلى الأمن الغذائي الذي تسعى الإمارات، وهي مركز تجاري، إلى منحه دفعة. وأوكرانيا مورد حبوب رئيسي إلى الشرق الأوسط.

وقال بيان الوزارة إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا ستفتح الطريق أمام المنتجات الزراعية والصناعية الأوكرانية للوصول إلى أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وقال الزيودي لرويترز “هذا لن يحقق قيمة مضافة للإمارات فحسب، بل ولأوكرانيا أيضا”.

ووقعت الإمارات اتفاقيات تجارة حرة مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا هذا العام بهدف تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسط تزايد المنافسة من السعودية.