مفتشون نوويون يغادرون محطة زابوريجيا

قال مراسل لرويترز في موقع الحدث إن بعض أعضاء فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، شوهدوا وهم يغادرون محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا الخميس بعد أن أمضوا عدة ساعات في الموقع.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن أربعا من المركبات التسع التابعة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادرت أراضي المنشأة.

هذا وقد وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس، إلى محطة زابوريجيا النووية وشاهد مراسل “رويترز” فريق الوكالة لدى وصوله للمحطة ضمن قافلة ضخمة، ووسط وجود مكثف للقوات الروسية.

وكان وصول الوفد قد تأخر بعد تقارير عن اندلاع قتال في وقت سابق اليوم في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا، والتي تسيطر عليها موسكو منذ مارس آذار.