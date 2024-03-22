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مفتي دولة عربية: دعم أهل غزة أولى من التزاحم لأداء العمرة

منذ 38 دقيقة
نزوح أهالي غزة

نزوح أهالي غزة

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اعتبر الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا، أن دفع الأموال لأداء العمرة لأكثر من مرة يعد إهدارا لمال يجدر به أن يدفع لأهل غزة ودعم المقاومة الفلسطينية.

وشدد الغرياني أمس الخميس، على أنه لا ينبغي للمسلمين الاعتقاد بأن التزاحم لأداء العمرة يعد أعلى درجات العبادة في حين يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر للإبادة، لأنه يعتبر “غفلة وتصرفا غير صحيح”، وفق قوله.

كما أدان الشيخ الغرياني -في فيديو عبر منصة إكس- الإقبال على مطاعم أجنبية تدعم الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن الأموال التي تدفع إليهم تذهب لقتل سكان غزة وتجويعهم.

وحذر الغرياني من الانسياق وراء ما وصفه بالادعاءات الإسرائيلية والأميركية بإنشاء معبر بحري لإغاثة غزة ووصفه بـ “الاختراع الصهيوني”.

وخاطب الشيخ المسلمين متسائلا عما إذا كان يعقل أن يسلّم المسلمون ما يمكن أن يمنحوه من مساعدات لأهل غزة إلى الولايات المتحدة عبر شراء بضائعها، لتقوم بمنح السلاح إلى إسرائيل.

وقال المفتي إن تقديم الإغاثة لسكان غزة لا يحتاج إلى قوافل ومعابر، إنما يحتاج إلى وقف إطلاق النار.

    المصدر :
  • الجزيرة

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