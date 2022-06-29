مفهوم استراتيجي جديد للناتو لمواجهة تحديات الصين وروسيا

قال مسؤول أمريكي كبير الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن مجموعة من التغييرات الرئيسية في وضعها العسكري في أوروبا، مضيفا أنها ليست مطالبة بالقيام بذلك.

وأبلغ المسؤول الصحفيين بأن أول مفهوم استراتيجي جديد لحلف شمال الأطلسي منذ عام 2010 سيذكر لأول مرة “التحديات المنهجية” التي تشكلها الصين، وعلاقتها المتنامية مع روسيا.

من جهة أخرى، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مدريد إن قادة الناتو سوف يتخذون الأربعاء “قرارا تاريخيا” بدعوة السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف.

وأضاف ستولتنبرغ في اليوم الثاني من القمة أن سرعة دعوة الحلف للسويد وفنلندا “غير مسبوقة”.

وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلب للانضمام إلى الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومع ذلك أعاقت تركيا مباحثات انضمامهما لأسابيع بسبب مخاوف متعلقة بالإرهاب.

وقد تم مساء الثلاثاء إحراز تقدم بعد أن وافقت فنلندا والسويد مع تركيا على التعاون في سلسلة من جهود مكافحة الإرهاب.

ويستعد قادة حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء للتوقيع على حزمة دعم كبير لأعضاء الحلف في أوروبا الشرقية، لإظهار موقف موحد لمواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا، في حين وضعت موسكو شرطا وحيدا لإنهاء الحرب.

يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان حلف الناتو التوصل إلى اتفاق بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بعد تراجع تركيا عن معارضتها الخطوة، في وقت قالت فيه أنقرة إنها “حصلت على ما تريده”.