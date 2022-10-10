مفوضة الطاقة الأوروبية: الجزائر شريكنا الاستراتيجي في الطاقة

انطلقت الاثنين 10/10/2022 في الجزائر العاصمة أعمال الاجتماع السنوي الرابع الرفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ويأتي الاجتماع الرابع في إطار آليات الحوار التي أرستها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية قدري سيمسون، في تغريدة عبر “تويتر”: “انتهينا للتو من أعمال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى في الجزائر”.

وأضافت: “لطالما كانت الجزائر مورّداً موثوقاً للغاز في الاتحاد الأوروبي وستظل شريكنا الاستراتيجي في الطاقة”.

وأكدت أنه تم الاتفاق على تطوير مشاريع تعاون جديدة مربحة للجانبين في الطاقة المتجددة والهيدروجين ومواصلة المناقشات حول خفض غاز الميثان.

وذكرت وكالة efe الإسبانية أن قدري سيمسون أوضح في مؤتمر صحفي مع وزير الطاقة والمعادن الجزائري محمد عرقاب، أنه يمكن تحقيق زيادة أحجام الغاز الجزائري المحتمل المتاح للتصدير إلى أوروبا بالتعاون مع الشركات الأوروبية التي تستغل مكامن الغاز الجديدة.

وسيعقد في 11 و12 تشرين الأول 2022 أيضاً منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي الثاني حول الطاقة.

ويهدف منتدى الأعمال هذا إلى تعزيز الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة، والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في ضوء الوضع الحالي للطاقة.