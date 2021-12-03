مفوضة حقوق الإنسان بروسيا قلقة على الجالية الناطقة بالروسية في أميركا

قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إنها قلقة بسبب ضغط السلطات الأمريكية على ممثلي الجالية الناطقة بالروسية في الولايات المتحدة.

ودعت موسكالكوفا، نشطاء حقوق الإنسان الدوليين إلى تركيز الانتباه على وقائع انتهاك حقوق المواطنين الروس في الولايات المتحدة.

وأضافت موسكالكوفا، في بيان: “أنا قلقة بشأن الضغط غير المسبوق، من جانب السلطات الأمريكية على ممثلي الجالية الناطقة بالروسية، والذي أدى إلى إجبار المجلس التنسيقي لمنظمات المواطنين الروس في الولايات المتحدة على تعليق عمله، بسبب عمليات التفتيش والاستجواب العديدة”.

وشددت المفوضة، على حق المواطنين الروس في الولايات المتحدة، في الحفاظ على هويتهم الثقافية الوطنية، والحفاظ بحرية على الروابط داخل الشتات ومع الوطن التاريخي.

ونوهت موسكالكوفا، بأن العديد من ممثلي المجتمع الناطق بالروسية وأعضاء المجلس التنسيقي لمنظمات المواطنين الروس، تعرضوا للتحقيق بتهمة انتهاك قانون العملاء الأجانب الأمريكي.

وأكدت على أن نشاط المجلس التنسيقي لمنظمات المواطنين الروس، يتسم بطبيعة إنسانية بحتة، وهو يهدف إلى دعم المواطنين الروس، والحفاظ على اللغة الروسية والتراث الثقافي والتاريخي، ويتم العمل في المجلس على أساس طوعي. ولا يمكن بتاتا اعتبار هذا النشاط، انتهاكا للقانون الأمريكي.