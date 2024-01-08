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بنغلادش .. مفوضية الانتخابات تعلن فوز الشيخة حسينة بـ"ولاية رابعة"

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يناير - 2024 7:33 صباحًا
رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة

رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة

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أعلنت مفوضية الانتخابات في بنغلادش اليوم الاثنين، أن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فازت برابع فترة ولاية على التوالي بعد أن حصل حزبها على الأغلبية المطلقة وسط انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات العامة التي قاطعتها المعارضة الرئيسية.

ووفقا لنتائج غير رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات، حصل حزبها “رابطة عوامي” على 165 مقعدا من أصل 224 مقعدا في الانتخابات التي جرت أمس الأحد. ولم تعلن نتائج بقية المقاعد بعد.

وقاطع حزب المعارضة الرئيسي، حزب بنغلادش الوطني، الذي شارك في انتخابات 2018 لكنه لم يشارك في 2014، الانتخابات بعد أن رفضت حسينة مطالبه بالاستقالة والسماح لسلطة محايدة بإدارة الانتخابات.

ودعا حزب بنغلادش الوطني إلى إضراب لمدة يومين في جميع أنحاء البلاد حتى أمس الأحد، مطالبا الناس بمقاطعة الانتخابات.

واتهمت حسينة المعارضة بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت داكا منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول وأسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وعزف البنغلادشيون إلى حد كبير عن المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد وشابتها أعمال عنف. وقال قاضي حبيب الأول، كبير مفوضي الانتخابات، إن نسبة المشاركة بلغت حوالي 40 بالمئة عند إغلاق صناديق الاقتراع، مقارنة بأكثر من 80 بالمئة في الانتخابات الأخيرة في عام 2018.

    المصدر :
  • رويترز

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