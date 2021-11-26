مفوضية الصحة الأوروبية: خطر انتشار المتحور الجديد لـ”كورونا” مرتفع جداً

أكدت مفوضية الصحة الأوروبية أن “خطر انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″ في أوروبا مرتفع أو مرتفع جداً”.

في هذا المجال، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النتائج الأولية تشير إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، هي الأشد عدوى بين كل متحورات الفيروس التي ظهرت حتى الآن.

وعقب يوم طويل من الاجتماعات، صنفت المنظمة السلالة الجديدة كسلالة “تبعث على القلق”، وأطلقت عليها الحرف اللاتيني “أوميكرون”.

يأتي هذا بينما أعلنت مزيد من الدول حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، وذلك خوفا من انتقال السلالة الجديدة، بينما تم الإعلان عن اكتشاف حالات في بلدان عدة من بينها بلجيكا، وإسرائيل، وبوتسوانا، إضافة غلى هونغ كونغ.