مفوضية اللاجئين تتحضّر لاستقبال 120 ألف شخص في أرمينيا

أعلنت مسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، أنّ أكثر من 88 ألف شخص عبروا الحدود إلى أرمينيا من منطقة قرة باغ، وقد يرتفع العدد الإجمالي إلى 120 ألفًا، داعية إلى تقديم الدعم في الوقت الذي تكافح فيه السلطات للتعامل مع تدفق اللاجئين.

وفرّ أكثر من نصف سكان المنطقة الانفصالية منذ أن شنّت أذربيجان هجومًا خاطفًا الأسبوع الماضي.

وقالت ممثلة المفوضية في أرمينيا كافيتا بيلاني في مؤتمر صحافي للأمم المتحدة عبر رابط فيديو، إنّ حشودًا ضخمة من الأشخاص المتعبين والخائفين يتجمعون في مراكز التسجيل.

وأضافت: “هذا هو الوضع الذي عاشوا فيه خلال تسعة أشهر من الحصار.. وعندما وصلوا كان يعتصرهم الشعور بالقلق والخوف ويريدون إجابات”.

وقالت ردًا على سؤال بشأن أعداد اللاجئين: “نحن جاهزون للتعامل مع ما يصل إلى 120 ألفًا، ومن الصعب التكهن بالأعداد التي ستصل في هذه المرحلة”.

وقال مسؤول آخر في المفوضية في المؤتمر الصحافي، إنّ الأطفال يمثلون ما يقرب من ثلث اللاجئين.. وقالت ريجينا دي دومينيسيس، المديرة الإقليمية لليونيسف “إن مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لنا هو أن العديد منهم قد انفصلوا عن أسرهم”.

وقال ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هشام دياب إن هناك حاجة كبيرة لدعم الصحة النفسية للاجئين.