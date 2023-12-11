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مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ: مسودة اتفاق "كوب28"مخيبة للآمال

منذ 51 دقيقة
كوب 28 (رويترز)

كوب 28 (رويترز)

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وصف فوبكه هوكسترا مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ مسودة اتفاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) بأنها “مخيبة للآمال” قائلا إن وفد الاتحاد الأوروبي سيتحدث ما دام أن الأمر يستلزم ذلك لتحقيق التغييرات التي يشعر أنها ضرورية لمعالجة تغير المناخ.

وفي وقت سابق أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن أحد العناصر المهمة لإنجاح قمة المناخ كوب28 هو أن تتوصل الدول إلى اتفاق حول الحاجة إلى “التخلص التدريجي” من الوقود الأحفوري حتى لو كان ذلك مع احتمال تحرك الدول بمعدلات مختلفة.

وقال للصحفيين “مؤتمر الأطراف يغطي العديد من الجوانب ويعتمد ذلك على التوازن العالمي لكن الجانب الرئيسي، في رأيي، لنجاح مؤتمر الأطراف سيكون أن يتوصل مؤتمر الأطراف إلى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري”.

وأضاف “هذا لا يعني أنه يجب على جميع البلدان التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في نفس الوقت”.

    المصدر :
  • رويترز

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