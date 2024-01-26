مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدين استخدام غاز النيتروجين في إعدام بأمريكا

أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الجمعة، إعدام سجين في ولاية ألاباما الأمريكية بغاز النيتروجين، قائلا إن هذه الطريقة قد تصل إلى حد التعذيب.

وأعدم كينيث سميث المدان بارتكاب جريمة قتل مقابل أجر عام 1988 أمس الخميس بغاز النيتروجين، وهو أول استخدام لطريقة جديدة لعقوبة الإعدام منذ بدء استخدام الحقن القاتلة في الولايات المتحدة قبل أربعة عقود.

وقال تورك “أشعر بأسف عميق لإعدام كينيث يوجين سميث في ألاباما على الرغم من المخاوف الجدية من أن هذه الطريقة الجديدة وغير المجربة للخنق بغاز النيتروجين قد تصل إلى مستوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الآدمية أو الإهانة”.

وأضاف “عقوبة الإعدام لا تتفق مع الحق الأساسي في الحياة. وإنني أحث جميع الدول على حظر استخدامها، كخطوة نحو الإلغاء العالمي لهذه العقوبة”.

ونجا سميث من محاولة إعدام سابقة. في نوفمبر تشرين الثاني 2022، ألغى مسؤولو ولاية ألاباما إعدامه بالحقنة القاتلة بعد أن فشلوا في إدخال إبرة في وريد في جسده لساعات.