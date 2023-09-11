مفوض حقوق الإنسان ينتقد روسيا لانسحابها من اتفاق الحبوب

ألقى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين باللوم على انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وكذلك هجومها على المنشآت الزراعية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في القرن الأفريقي على وجه الخصوص.

وقال تورك في افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف “إن انسحاب روسيا الاتحادية من مبادرة حبوب البحر الأسود في يوليو والهجوم على منشآت الحبوب في أوديسا وأماكن أخرى تسببا مرة أخرى في ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي في العديد من البلدان النامية مما جعل الحق في الحصول على الغذاء بعيد المنال بالنسبة لكثيرين”.

وكان يشير على وجه التحديد إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية في الصومال.