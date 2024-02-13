الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفوض عام الأونروا: الدعوات إلى تفكيك الوكالة "قصيرة النظر"

منذ 39 دقيقة
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

A A A
طباعة المقال

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الثلاثاء إن الدعوات لتفكيك الوكالة “قصيرة النظر” وإن إنهاء تفويضها سيضعف قدرة العالم على التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة.

وذكر بعد اجتماع مع ممثلي دول أعضاء بالأمم المتحدة في جنيف “لقد تحدثت مع الدول الأعضاء بخصوص كل هذه الدعوات لتفكيك الأونروا وإنهائها.

وحذرت من تأثير ذلك، وقلت إن هذه الدعوات قصيرة النظر”.

وأوضح أن “التأثير لن يقتصر على المدى القصير فقط، ولن يقوض قدرتنا الجماعية على التعامل مع الأزمة الإنسانية فحسب”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانون لحزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
طوفان الأقصى
إسرائيل تضطر إلى بيع سندات لتغطية تكاليف الحرب للمرة الأولى منذ 1998
وزيرة الخارجية الألمانية
غزة تحت النار
وزيرة الخارجية الألمانية قلقة حيال اعتزام إسرائيل شن هجوم على رفح

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
عناصر تابعين لحزب الله
رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أكبر فرق الجيش الإسرائيلي تغادر غزة إلى الحدود مع لبنان.. هل تتسع رقعة الحرب؟