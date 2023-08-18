الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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مفوّض حقوق الإنسان: لا أساس قانونيّ لاتّهام رئيس النيجر بالخيانة

منذ 31 دقيقة
محمد بازوم

محمد بازوم

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أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، إلى أنّه لا يوجد أيّ أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وأضاف أن “مفهوم الحريات ذاته” في البلاد معرض للخطر.

وأوضح تورك في بيان أنّ “هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيًا، بل أيضًا ليس له أسس قانونية، لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به”.

وتابع قائلًا: “فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك.. لا يمكن للجنرالات أن يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الشعب وفقًا لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم”.

وقال تورك، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم إنّ انقلاب النيجر مقلق للغاية. وهذا هو سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

يأتي ذلك فيما أعلن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى بسبب اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب أفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.

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