"مفيش في العالم كده".. السيسي يعلن وصول جزء من أموال مشروع رأس الحكمة مع الإمارات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الأربعاء 28-2-2024) إن جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة وصل إلى البنك المركزي.

ووقعت مصر والإمارات اتفاقا يوم الجمعة لتطوير شبه الجزيرة المطلة على البحر المتوسط في شمال مصر وتنفيذ مشروعات أخرى. وذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاتفاق سيجلب لمصر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

وقال السيسي في كلمة خلال إحدى الفعاليات “لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات، وعلى رأسهم أخويا فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد”.

وأضاف “عايز أقول لكم مش سهل أبدا إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده… وده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتاخد في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة… أنا بسجل هنا موقف خاص بالإمارات في الموضوع ده”.

وبموجب الاتفاق الذي أُعلن عنه يوم الجمعة، قالت الشركة القابضة إيه.دي.كيو، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، إن العمل سيبدأ في أوائل عام 2025 لبناء “مدينة الجيل القادم” على مساحة 170 كيلومترا مربعا في رأس الحكمة.

وتحدث السيسي عن المشروع قائلا إن “المدينة العالمية” التي ستقام في المنطقة لن تكون بغرض الإقامة الموسمية لبضعة أشهر خلال فصل الصيف أو فصل الشتاء، موضحا “احنا بنتكلم على حاجة فيها حياة مستمرة على مدار السنة بالكامل بأنشطة كتيرة أوي بعضها يمكن يكون موجود لأول مرة في مصر”.

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة تضم منتجعات سياحية راقية وشواطئ ذات رمال بيضاء.