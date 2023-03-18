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مقاتلات ألمانية تعترض طائرات روسية فوق بحر البلطيق

منذ 3 دقائق
طائرة "يوروفايتر" الألمانية تعترض طائرة توبوليف تابعة للجيش الروسي من طراز Tu-134

طائرة "يوروفايتر" الألمانية تعترض طائرة توبوليف تابعة للجيش الروسي من طراز Tu-134

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اعترضت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الألماني أمس الجمعة أربع طائرات روسية فوق بحر البلطيق، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين البلدين.

وأوضحت قيادة سلاح الجو الألماني في منشور على تويتر أن عملية الاعتراض تمت بالتعاون مع بريطانيا.

واعترضت طائرة “يوروفايتر” الحربية، طائرة توبوليف تابعة للجيش الروسي من طراز Tu-134، وطائرتي سوخوي من طراز Su-27، وطائرة أنتونوف من طراز An-12، وفقا لسلاح الجو الألماني.

وقالت القوات الجوية الألمانية إنه بعد اعتراض الطائرات الروسية، عادت الطائرات الألمانية والبريطانية إلى قاعدة “أماري” (Ämari Air Base) الجوية في إستونيا.

    المصدر :
  • الحرة

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