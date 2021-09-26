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مقاتلات روسية ترافق قاذفة استراتيجية أمريكية فوق المحيط الهادئ

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2021 5:51 مساءً

مقاتلات روسية - أرشيفية

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قال مركز التحكم بالدفاع الوطني الروسي، إن ثلاث مقاتلات من طراز Su-35s رافقت قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، عند اقترابها من حدود روسيا في المحيط الهادئ.

وأضاف المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيانه، أن الرادارات الروسية رصدت اليوم الأحد، هدفا جويا فوق المحيط الهادئ، يقترب من حدود المجال الجوي للبلاد.

وتابع المركز: “من أجل تحديد هوية الطائرة الأجنبية ومرافقتها، انطلقت ثلاث مقاتلات من طراز Su-35s من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية لمرافقة الطائرة الأجنبية. وتمكنت أطقم المقاتلات الروسية، من تحديد الهدف الجوي على أنه قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، وواصلت مرافقتها حتى لحظة ابتعادها عن الحدود الروسية”. وبعد أن ابتعدت الطائرة الأمريكية عن حدود المجال الجوي الروسي، عادت المقاتلات الروسية إلى مطاراتها الأصلية.

وأشار المركز إلى أن تحليق المقاتلات الروسية، تم بالتزام تام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، بحسب “نوفوستي”.

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