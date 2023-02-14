الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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مقاتلات هولندية تعترض طائرات روسية قرب بولندا

منذ دقيقة واحدة
مقاتلة من طراز إف-35- أرشيفية

مقاتلة من طراز إف-35- أرشيفية

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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، الثلاثاء، اعتراض مقاتلاتها 3 طائرات حربية روسية قرب بولندا.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان، إن “مقاتلتين هولنديتين من طراز إف-35 اعترضتا تشكيلا من 3 طائرات حربية روسية قرب بولندا واقتادتها خارج المنطقة”.

وأضافت الوزارة أن “طائرة اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) من كالينينغراد”.

وكالينينغراد هي منطقة روسية على ساحل البلطيق بين بولندا وليتوانيا العضوين بحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

وخلال الفترة الماضية ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تعددت الاختراقات الروسية للمجال الجوي لعدد من الدول الأوروبية قرب حدود الناتو.

وكان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي توقع مناقشة إمداد أوكرانيا بالطائرات خلال اجتماع وزراء دفاع دول الحلف الذي سينطلق، الثلاثاء.

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