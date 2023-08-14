الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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مقاتلات هولندية تعترض قاذفتين روسيتين فوق الدنمارك

منذ 6 دقائق
مقاتلة هولندية

مقاتلة هولندية

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قال سلاح الجو الملكي الهولندي، الاثنين، إن القوات الجوية الدنمركية اعترضت قاذفتين روسيتين تم رصدهما فوق الدنمارك وهما تحلقان باتجاه المنطقة التي تراقبها هولندا لصالح حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أنه استدعى طائرات إف-16 الهولندية للعمل صباح الاثنين، لكن القاذفتين الروسيتين تم اعتراضهما قبل أن تتمكنا من دخول المجال الجوي الذي تراقبه هولندا لحلف شمال الأطلسي وعادتا الآن.

وصرح متحدث باسم سلاح الجو الملكي الهولندي بأن الطائرات يتم اعتراضها إذا لم يكن لديها رمز تعريف مميز أو خطة طيران أو محادثة ثنائية متبادلة.

وقال أيضا إن انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي لدولة أوروبية أو الاقتراب منه ليس بالأمر النادر.

ولم يتسن لرويترز الوصول على الفور إلى وزارة الدفاع الدنمركية للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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