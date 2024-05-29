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مقاتلة "اف-35" تسقط في نيو مكسيكو وحالة الطيار خطرة

منذ 15 دقيقة
مقاتلة "اف-35" - تعبيرية

مقاتلة "اف-35" - تعبيرية

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تعرضت مقاتلة من طراز “اف-35” لحادث تحطم في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ولكن قائدها نجا من الحادث وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقالت شركة الصناعات العسكرية “لوكهيد مارتن” في بيان الثلاثاء، إن المقاتلة كانت في طريقها من تكساس إلى كاليفورنيا عندما سقطت.

وذكرت الشركة أن المقاتلة تزودت بالوقود في قاعدة كيرتلاند الجوية في نيو مكسيكو، قبل أن تسقط بالقرب من مطار ألباكركي سانبورت الدولي.

وأشارت إلى إرسال فرق طبية إلى موقع الحادث، مبينة أن الطيار الوحيد على متن المقاتلة وتم نقله إلى المستشفى وحالته خطرة.

ولم تورد الشركة معلومات حول سبب تحطم الطائرة.

    المصدر :
  • وكالات

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