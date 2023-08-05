مقاتلة روسية تعترض مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إنها أرسلت طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-30 لمنع طائرة أمريكية مسيرة من اختراق حدود روسيا فوق البحر الأسود.

وقال مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي في بيان اليوم: “إن مقاتلةً روسيةً من طراز سو- 30 حلقت فوق البحر الأسود لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز إم كيو 9 رايبر تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وذلك منعاً لانتهاك المجال الجوي لحدود البلاد”.

وأضاف المركز: “عندما اقتربت المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأمريكية غيرت مسارها بعيداً عن الحدود الروسية، ولم يُسمح بأي انتهاك”، مشيراً إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم وفق القواعد الدولية المعمول بها لاستخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية.