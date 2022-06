مقاتلة روسية تقترب بشكل خطير من مدمرة أميريكة في البحر الأسود

اقتربت مقاتلة روسية بشكل بالغ الخطورة من سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تعمل في البحر الأسود، بحسب بيان عسكري أميركي.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأسطول السادس الأميركي إن المدمرة “دونالد كوك” العاملة في البحر في البحر الأسود، قد تعرضت يوم الأحد إلى اقتراب منخفض من طائرة روسية من طراز من طراز Su-24 .

وأضاف كايل رينز إن الطائرة الروسية اقتربت من أحد جانبي المدمرة بحوالي 100 ياردة.

وقال رينز في بيان إن الاحتكاك استمر حوالي 10 دقائق.

وقال: “القرب غير الضروري من جانب المقاتلة Su-24 الروسية كان غير متوافق مع سلوكيات الطيران الجيد والأعراف والمعايير الدولية”.

وأوضح أن الأسطول السادس للولايات المتحدة ملتزم بالحفاظ على حرية الحركة داخل المياه الدولية لجميع الدول في البحر الأسود.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس عن منظمة دفاعية روسية قولها إن المقاتلة كانت تتعقب دونالد كوك منذ دخولها البحر الأسود في 23 يناير.

وتعمل المدمرة دونالد كوك بالتزامن مع مدمرة الصواريخ الموجهة بورتر وناقلة النفط لارامي في البحر الأسود.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.

Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021