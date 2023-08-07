مقاتلو طالبان يستعدون.. أزمة المياه بين أفغانستان وإيران تتصاعد!

في منتصف مايو، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيرًا لطالبان والذي كان: احترم اتفاقية إمدادات المياه في أفغانستان أو ستواجه العواقب.

عرضت شخصية معروفة في حركة طالبان هدية ساخرة من حاوية مياه سعتها 20 لترًا ردًا على ذلك وطلبت منه التوقف عن توجيه إنذارات مرعبة، بعد حوالي أسبوع، اندلعت مناوشة على الحدود، مما أسفر عن مقتل حارسين إيرانيين وأحد أعضاء طالبان/ وأرسلت طالبان آلاف الجنود ومئات من الانغماسيين إلى المنطقة، بحسب شخص مطلع على الأمر، فإن الجماعة مستعدة للحرب.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “Time”، وبعد عقدين من القتال ضد الولايات المتحدة، يجد قادة طالبان أنفسهم الآن في جدال مع مجاوريهم حيث وصلت حقائق الاحتباس الحراري إلى أرضهم، كما أن الخلاف مع إيران بشأن الموارد المائية المستنفدة يزيد من زعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.

قال غرايم سميث، كبير الاستشاريين في أفغانستان في مجموعة الأزمات الدولية – وهي ليس منظمة ربحية: إن نقص المياه في حوض نهر هلمند هو نتيجة لتغير المناخ حيث ترتفع درجة حرارة البلاد وتعاني من تجاوزات هائلة في هطول الأمطار تليها نوبات جفاف رهيبة. حيث إن درجات الحرارة في البلاد ارتفعت 1.8 درجة مئوية منذ عام 1950”.

تعتبر المياه من أطول نهر في أفغانستان ضرورية للزراعة ويستهلكها ملايين الأشخاص على جانبي الحدود.

وتقول إيران إن طالبان خفضت إمدادات المياه منذ عودتها إلى السلطة ولم تحافظ على الجانب الأفغاني من الصفقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن “الاتفاقات الأولية سارية” مع حكومة طالبان بشأن حق إيران في المياه من هلمند، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما قال رئيسي، رئيس إيران منذ عام 2021، خلال زيارة إلى سيستان وبلوشستان، أفقر مقاطعة في البلاد، والتي تضررت بشدة من نقص المياه: “خذوا كلامي على محمل الجد… أحذر المسؤولين والحكام في أفغانستان من أجل ضرورة احترام حقوق المياه لشعب سيستان”.

ولكن لم يرد المتحدثان باسم طالبان ذبيح الله مجاهد وبلال كريمي على المكالمات والرسائل التي تطلب التعليق.

وقال مجاهد في مايو إن تصريحات رئيسي كانت غير لائقة ويمكن أن تضر بالعلاقات، ويقول وزير الخارجية أمير خان متقي إن القضية حدثت فقط بسبب الجفاف، وأفغانستان تحترم الاتفاقية.

إن الاتفاق نفسه يقول إنه يجب “تعديل” إمدادات المياه في أوقات الجفاف، ويجب على كلا البلدين الدخول في “مفاوضات دبلوماسية” لحل أي قضايا.

لكن على الرغم من الدعوة إلى الدبلوماسية، استعدت طالبان للحرب، بالإضافة إلى الجنود والمفجرين الانتحاريين، فإن انتشارها العسكري النادر شمل أيضًا مئات المركبات العسكرية والأسلحة التي خلفتها الولايات المتحدة، كما قال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف.

قال عمر صمد، الزميل البارز في مركز أبحاث مجلس الأطلسي ومقره واشنطن والمبعوث الأفغاني السابق إلى كندا وفرنسا: “يمكن للطرفين تقديم حجة لتبرير مواقفهما”. وأشار إلى “حالة الأزمة التي طال أمدها” في أفغانستان وحاجة إيران للمياه في وقت الجفاف.

وقال إنه إذا لم يرغب أي منهما في حل القضية من خلال القنوات الدبلوماسية، فسيكون ذلك “غير منطقي سياسياً ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي في وقت لا يستطيع فيه أي من الطرفين تحمل الصراع”.

كانت الاتفاقية مصدر توتر لعقود، ولطالما جادلت إيران بأنها لا تحصل على ما يكفي من المياه. وقد ازداد الوضع سوءا مع سيطرة طالبان التي جاءت خلال سنوات الجفاف.

وفي حين أنه من الصعب تحليل مزاعم كلا الجانبين نظرًا لعدم توفر بيانات إمدادات المياه، تقول فاطمة أمان، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن إيران تتحمل المسؤولية فقط.

وتضيف: “كان لدى السلطات الإيرانية أكثر من 40 عامًا للاستثمار في إدارة المياه أو إعداد المنطقة لكارثة. ولكنهم فشلوا”.

قال المشرعون الإيرانيون في يونيو إن الوضع في سيستان وبلوشستان مروع للغاية لدرجة أن “كارثة إنسانية” ستحدث إذا لم يحصل الناس على المياه، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. ووفقًا لتقرير، فقد فرت أكثر من 10 آلاف أسرة من عاصمة الإقليم في العام الماضي.

تواجه 300 بلدة ومدينة على الأقل في إيران إجهادًا مائيًا حادًا مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. كما السدود آخذة في التبخر، ويتأثر أكثر من 97٪ من البلاد بالجفاف، وفقًا لأحد التقديرات.

ووفقًا لأحد الأكاديميين، فقد انتقل حوالي 20 مليون شخص إلى المدن لأن الأرض جافة جدًا للزراعة. كما تأثر أيضًا بعض من حوالي 3 ملايين أفغاني فروا إلى إيران لتجنب عقود من الحرب في بلادهم.

قال سردار علي، 45 عامًا، الذي عاد إلى أفغانستان هذا العام مع أسرته من سيستان وبلوشستان: “سافرنا لساعات للوصول إلى قرية أخرى والحصول على 30 لترًا من مياه الشرب. كما أدى ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه إلى نفوق مواشي العديد من الأشخاص وأجبروا العديد من الأشخاص على الفرار”.

سجلت درجات الحرارة العالمية أرقامًا قياسية في يوليو، حيث عانت بلدان من إيطاليا إلى الصين من حرارة شديدة حيث ساعد نمط طقس النينو الناشئ في دفع الزئبق إلى أعلى.

ولم تكن أفغانستان بعيدة. فإن البلاد تعاني من الجفاف، حيث شعرت الأسر بالتأثير ستة أضعاف في عام 2022 مقارنة بعام 2020، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأضافت أن حوالي 64٪ من الأفغان تأثروا بالجفاف في عام 2022، في حين أن جودة المياه في 30 من 34 مقاطعة منخفضة للغاية.

إنه اتجاه من المتوقع أن يستمر خلال العقود القادمة، حيث من المحتمل أن يكون لتغير المناخ تأثيرات شديدة، وفقًا للأمم المتحدة.

يأتي الصراع على المياه في الوقت الذي تواجه فيه أفغانستان حالات طوارئ أخرى. قالت منظمة العمل الدولية في تقرير إن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا وظائفهم منذ عودة طالبان قبل عامين، وتتحمل النساء العبء الأكبر منها. ولا يزال الاقتصاد مشلولا بفعل العقوبات ولا يعترف المجتمع الدولي بإدارة طالبان، مما يفصل أفغانستان عن النظام المالي العالمي.

كما أن أزمة الجوع في البلاد تزداد سوءًا. حيث تحتاج أفغانستان إلى 4.6 مليار دولار هذا العام لدعم أكثر من 20 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، أي حوالي نصف السكان، وفقًا للأمم المتحدة.

إلا أن هذا لم يمنع طالبان من الرد بقوة على المياه. فبعد يومين فقط من تحذير رئيسي، أمر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني بردار باستئناف العمل في سد بخشباد المثير للجدل فوق هلمند، وهو المشروع الذي تأخر لسنوات بسبب الصراع ومحاولات إيران لوقفه.

وبعد أكثر من شهرين، لم يتم إحراز أي تقدم في حل القضايا مع إيران. قال الكناني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي في العاشر من يوليو: “لم نر شيئًا في طريق الوفاء بالالتزامات وتأمين حقوق إيران المائية. المحادثات جارية على مستويات مختلفة مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان وسنواصل متابعة هذه المسألة بجدية “.

كما خلقت طالبان احتكاكات مع جيران آخرين. إنها تبني قناة ري ضخمة في منطقتها الشمالية لتحويل المياه من حوض أمو داريا الذي كان سيتدفق لولا ذلك إلى أوزبكستان ودول آسيا الوسطى الأخرى. وأعربت أوزبكستان عن مخاوفها لكنها تعهدت أيضًا بعدم إعاقة المشروع.

تقول أمان من معهد الشرق الأوسط إن المياه العابرة للحدود لا يجب تسييسها أبدًا. لكنها أيضًا واقعية، حيث يجب أن تستعد المنطقة لمزيد من الصراع الناجم عن المناخ في المستقبل.

وقال سميث من مجموعة الأزمات الدولية عن إيران وأفغانستان: “يجب على الجانبين الجلوس والتوصل إلى فهم أفضل لمعاهدة المياه لعام 1973. كلا البلدين لديهما حكومات معزولة، ولكن حتى الدول المنبوذة تحتاج إلى المساعدة في التكيف مع تغير المناخ. سيتطلب البقاء على كوكب حار التعاون مع الجميع، حتى مع طالبان”.