مقاتل أوكراني يناشد إيلون ماسك عبر تويتر.. ماذا قال له؟

طالب أحد المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال،الذي تحاصره القوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية، الملياردير إيلون ماسك المساعدة في إجلائهم.

وكتب قائد البحرية “سيرهي فولينا” على تويتر موجهًا كلماته لماسك: “الناس يقولون إنك أتيت من كوكب آخر لتعلم الناس أن يؤمنوا بالمستحيل. كواكبنا متجاورة، أعيش حيث يكاد يكون من المستحيل البقاء على قيد الحياة”.

وأضاف “ساعدنا للخروج من آزوفستال إلى بلد وسيط. إذا لم تكن أنت، فمن؟ أعطنا تلميحًا”.

يمتلك ماسك، أغنى رجل في العالم، شركة سبيس إكس لصناعة الصواريخ وشركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا. ويخطط لشراء تويتر. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ماسك قد قرأ تغريدة فولينا.

وتم إجلاء العديد من المدنيين من مصنع آزوفستال مترامي الأطراف الأسبوع الماضي بموجب اتفاق مع روسيا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن السماح لمئات المقاتلين، بعضهم مصاب بجروح، بعد قصف استمر أسابيع.

كما أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني السبت الماضي، بأنّ جميع النساء والأطفال والمسنين تم إجلاؤهم من مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبول الساحلية بجنوب البلاد.

وأضافت “إيرينا فيريشتشوك” على تيليغرام: “هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول انتهى”.