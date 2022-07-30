مقاطع فيديو مرعبة.. سيول إيران توقع عشرات ضحايا والخسائر بالمليارات

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، يعقوب سليماني عن وفاة 59 شخصا في الفيضانات الأخيرة، وقال إن عدد المفقودين 30 شخصا.

وقد أسفرت السيول التي تضرب 60 مدينة في البلاد هذه الأيام عن مصرع أكثر من 60 مواطنا إيرانيا، بينهم 7 مسافرين عراقيين، بحسب تصريحات مسؤولي الإغاثة في إيران.

وأعلن أن عدد الجثث التي عثر عليها في منطقة إمام زاده داود بطهران يصل إلى 19 جثة. ولكن بعد ساعات أعلنت إدارة الإطفاء بطهران عن العثور على 22 جثة في هذه المنطقة، وعلى هذا الأساس ارتفع عدد الوفيات إلى 62 شخصا.

وقال سليماني إن 14 شخصا في منطقة زرين دشت بمدينة فيروزكوه التابعة لمحافظة طهران، وشخصا واحدا في دماوند وشخصا آخر في مدينة برديس لقوا مصرعهم في الفيضانات.

وحول باقي المحافظات، قال سليماني إن 5 أشخاص في سيستان بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، و4 أشخاص في كرمان، و4 أشخاص في محافظة لرستان غربي إيران، و6 أشخاص في مازندران شمالي البلاد، وفي مركزي وسط البلاد، شخص واحد، و4 أشخاص في يزد، وسط إيران لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات.

كما قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية إن السيول ضربت 60 مدينة و516 قرية في البلاد.

وأعلن قائمقام مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، محسن داودي، عن وفاة 7 مواطنين عراقيين ومواطن إيراني واختفاء 3 آخرين في السيول بهذه المدينة.

وقال داوودي إن السيول تسببت في انقلاب حافلة صغيرة كانت تقل 13 مسافرا عراقيا في طريق ميامي نحو قرية جنارك في ضواحي مشهد، مما أسفر عن مقتل السائق الإيراني و7 مسافرين عراقيين.

ولا تزال وزارة الداخلية الإيرانية لم تنشر تقريرا حول حجم الخسائر جراء الفيضانات الحالية، ولكن المسؤولين المحليين في بعض المحافظات قدروا الخسائر بآلاف المليارات.

وفي السياق، قال رئيس مكتب إدراة الأزمات بمحافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، علي رضا شهركي إن الخسائر بهذه المحافظة تصل إلى ألفي مليار تومان.

كما قال جواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة الإيراني، إن السيول كبدت المزارعين خسائر تصل إلى أكثر من 6 آلاف مليار تومان.

حصلت "إيران إنترناشيونال" على مقطع فيديو لحافلة صغيرة تقل مسافرين في طريق ميامي- مشهد، شمال شرقي إيران، وهي عالقة في مياه #السيول التي تجتاح #إيران هذه الأيام، وسط محاولات الأهالي إنقاذ بعض المسافرين العالقين داخل الحافلة. pic.twitter.com/7UzLZuMhqt — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) July 30, 2022