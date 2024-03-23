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مقاومون يشتبكون مع الاحتلال في طولكرم وشهيد في نابلس

منذ 3 ساعات
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اشتبك مقاومون فلسطينيون فجر اليوم السبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مدينة طولكرم، بينما استشهد شاب متأثرا بجراحه في نابلس بشمال الضفة الغربية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم والليلة الماضية اقتحامات جديدة لمدن وبلدات في عدة مناطق بالضفة، في إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي طولكرم التي تعرضت لاقتحام ليلي جديد، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء توغلها في المدينة.

كما فجر المقاومون عبوة محلية الصنع في آليات إسرائيلية كانت تسير في أحد شوارع المدينة. وكان مراسل الجزيرة قال إن قوات إسرائيلية اقتحمت طولكرم من محورها الغربي.

وفي شمال الضفة أيضا، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الغربية لمدينة نابلس وبلدة زواتا القريبة من المدينة، بالإضافة إلى بلدة شرق قلقيلية.

كما استهدفت الاقتحامات الإسرائيلية بلدات دير ابزيع وكفر نعمة وترمسعيا برام الله، ومخيم عايدة ببيت لحم، وبلدتي يطا وبيت عوا، بالإضافة إلى بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

مواجهات واعتقالات
في غضون ذلك، اندلعت الليلة الماضية مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرية دير بزيع غرب رام الله.

وكان مراسل الجزيرة قال إن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية ودهمت منزل الشهيد مجاهد منصور، منفذ الهجوم المسلح على حافلة للمستوطنين في المنطقة، الذي أسفر عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، اثنان منهم حالتهما خطيرة.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ الهجوم بعد اشتباكات ومطاردة في منطقة أحراش قريبة.

وفي قرية كفر نعمة غرب رام الله، نفذت قوات الاحتلال اعتقالات ومداهمات للمنازل.

شهيد بنابلس
في الأثناء، شيع فلسطينيون الشاب عميد الجاغوب الذي استشهد متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي في بلدة بيتا جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية.

وخلال الجنازة، ردد المشيعون هتافات تدعم غزة التي تتعرض منذ أكثر من 5 أشهر لحرب إسرائيلية أوقعت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين وتسبب في دمار واسع.

    المصدر :
  • الجزيرة

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