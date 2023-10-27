السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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مقتدى الصدر يدعو لإغلاق السفارة الأمريكية في العراق

منذ 10 ساعات
السفارة الأمريكية

السفارة الأمريكية

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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة والبرلمان العراقيين اليوم الجمعة، إلى التصويت على إغلاق السفارة الأمريكية في البلاد نظرا “للدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة”.

وقال البيان “إن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقا”.

وتجمع المئات من أنصار الفصائل العراقية شبه العسكرية المدعومة من إيران الأسبوع الماضي عند المعبر الحدودي الرئيسي بين العراق والأردن للتعبير عن تضامنهم مع غزة والدعوة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي.

وكان نحو 800 من أنصار قوات الحشد الشعبي العراقي، وهي جماعة تنضوي تحت لوائها فصائل معظمها شيعية، قد غادروا بغداد الأسبوع الماضي في حافلات متجهة إلى المعبر الحدودي مع الأردن في محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق. وتمثل الحدود الأردنية أقرب نقطة من العراق إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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