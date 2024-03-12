مقترح أمريكي جديد لهدنة ستة أسابيع في غزة.. إليكم التفاصيل

حث البيت الأبيض (الثلاثاء 12-4-2024) مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة على إطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى الرهائن، وقبول وقف مؤقت لإطلاق النار في القتال مع إسرائيل من أجل ضمان اتفاق أكثر استدامة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين “مطروح على الطاولة الآن وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وربما يتسنى تمديده إذا أطلقت حماس ببساطة سراح (الرهائن من) النساء والجرحى والمسنين”.

وقبلت إسرائيل شروط وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي قالت إنه أودى بحياة 1200 شخص.

وتقول حماس إنها لن تقبل إلا باتفاق يستند إلى وقف دائم لإطلاق النار ينهي الحرب ويتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، رافضة إقرار هدنة مؤقتة أخرى.

وبموجب الاقتراح الأحدث ستفرج إسرائيل عن 10 سجناء فلسطينيين مقابل كل رهينة لدى حماس.

واحتجزت حماس ما لا يقل عن 200 رهينة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وخلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر تشرين الثاني أطلقت الحركة سراح ما يزيد على 100 رهينة إسرائيلي وأجنبي مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 240 سجينا فلسطينيا.

وقال سوليفان “مصممون على محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل مع عودة الرهائن إلى إسرائيل ثم محاولة البناء على ذلك إلى شيء أكثر استدامة، لكن لا يمكنني تقديم أي توقعات بشأن ما سيفضي إليه ذلك”.