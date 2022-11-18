مقترح جديد من أميركا وبريطانيا ودول أخرى للخسائر والأضرار

قدّم ائتلاف من الدول المتقدمة، يضم الولايات المتحدة وبريطانيا، مقترحاً جديداً بشأن تمويل الخسائر والأضرار، بحسب مصادر “رويترز”.

ووفقاً لمسودة اطلعت عليها رويترز، فإن المقترح سيضع “ترتيبات تمويل جديدة ومُعزَّزة لمساعدة الدول النامية المعرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ في مواجهة الخسائر والأضرار”. كما يتضمن الاقتراح تشكيل “مجموعة خبراء” للتصدي للمسائل الرئيسية بشأن مصدر التمويل وطريقة عمل آليته.

وأكد مصدر ثان أن المسودة هي المقترح الذي تجري دراسته حاليا في المحادثات.

ولم يتضح حتى الآن الفارق بين هذا المقترح ومقترح آخر قدمه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق. ووفقا لفرانس تيمرمانس منسق سياسة المناخ بالاتحاد فإن المقترح الآخر تضمن إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر والأضرار في الدول الأكثر عرضة للتأثر بتمويل من “قاعدة مانحين كبيرة”.

وأوحت تلك الكلمات بأن اقتصادات ناشئة كثيفة الانبعاثات مثل الصين سيكون عليها المشاركة بدلا من أن يكون الصندوق بتمويل من الدول الغنية التي كان لها تاريخيا أكبر مساهمة في الاحتباس الحراري.