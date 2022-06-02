مقترح روسي جديد لتسوية الديون الخارجية

أعلنت روسيا التي سددت متأخرة مدفوعات الفوائد على ديونها بسبب العقوبات المتراكمة عليها، اليوم الخميس، أنها مستعدة لتسوية هذا الأمر مباشرة مع الجهات الدائنة التي عبرت عن استيائها.

وقالت وزارة المالية في بيان إن ”وزارة المالية في روسيا تبلغ أنها مستعدة للنظر، في حال كانت هناك أسباب لازمة، في تسوية ثنائية لكل المطالبات بشأن استيفاء التزامات الديون بموجب السندات الأوروبية روسيا 2022“.

ونشرت الوزارة عنواني بريد إلكتروني يمكن إرسال إليهما هذه المطالبات مؤكدة أنه سيتم ”النظر في كل المطالب“.

وبحسب الوزارة فإن ”عددا من حملة السندات الخارجية الروسية“ يطالبونها ”بدفع فوائد إضافية عن الفترة الممتدة من الموعد المحدد لتسديد هذه السندات في الـ(4 من نيسان/ أبريل 2022) وموعد النقل الفعلي للأموال إلى أصحابها“.

وأضافت أن بعض الدائنين ”يعتبرون التأخر في هذا الدفع الناجم فقط عن تحركات غير قانونية لوسطاء ماليين أجانب، كنتيجة للاستخدام المتعمد من قبل مصدري الأموال المقترضة بعد المهلة المحددة“.

في بيان منفصل، أعلنت الوزارة أيضا أن فرع سيتي بنك في لندن لم يعد يلعب أي دور في دفع السندات الروسية وبات يتولاها ”National Settlement Depository“ وهو هيئة روسية مركزية مسؤولة عن إيداع السندات الروسية.

في نهاية أيار/ مايو، أعلنت روسيا أنها ستسدد دينها الخارجي بالروبل إذ لم يعد بإمكانها القيام بذلك بالدولار بسبب العقوبات، رغم السيولة المالية الكبيرة لديها.

تمكنت روسيا من تجنب التخلف عن السداد حتى الآن، لكن موسكو تواجه صعوبات متزايدة في تسديد ديونها مع تشديد العقوبات الغربية.

منذ أن توقفت وكالات التصنيف المالي الدولية الرئيسة الثلاث عن تقييم روسيا، بات الأمر الآن لدى منظمة تجمع مصارف دولية كبرى ”Credit Derivatives Determinations Committees“ لتقيّم ما اذا كانت روسيا تتخلف عن الدفع لدائنيها.

ويوم الأربعاء للمرة الأولى قالت لجنة الدائنين هذه إن البلاد لم تحترم دفع الفوائد على ديونها البالغة 1,9 مليون دولار مستحقة في الـ4 من نيسان/ أبريل.