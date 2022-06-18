مقتل أحد أفراد الإطفاء في انهيار مبنى بفيلادلفيا الأمريكية

قالت إدارة الإطفاء في مدينة فيلادلفيا الأمريكية السبت إن أحد أفرادها قُتل عندما انهار مبنى وحوصر عدة أشخاص.

وأضافت أن “اثنين من الأعضاء (في الإطفاء) حوصرا بعد الانهيار في 300 شارع وست إنديانا. تم نقل عضو إلى المستشفى. أما الآخر وهو إطفائي مخضرم يعمل منذ 27 عاما فقد تم إعلان (وفاته) في الموقع”.

وقالت الإدارة في وقت لاحق إن الحادث تحت السيطرة.

وقال مفوض الحرائق بفيلادلفيا ، كريج مورفي ، خلال إفادة صحفية ، إن ستة أشخاص وخمسة من رجال الإطفاء ومفتش بالمدينة حوصروا في البداية.

وقال مورفي إن الحريق تم إخماده وأن رجال الإطفاء كانوا يساعدون السكان النازحين عندما انهار المبنى فجأة.

وتم انقاذ اربعة من رجال الاطفاء والمفتش ونقلوا الى المستشفى وتم الافراج عن المفتش منذ ذلك الحين.

وأشارت مصادر طبية بأن رجل الإطفاء الذي قُتل هو 27 عاما من قدامى المحاربين في الدائرة.