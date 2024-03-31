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مقتل أربعة أشخاص إثر أمطار غزيرة مفاجئة على ولاية البنغال الهندية

منذ دقيقتين
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قال مسؤول محلي إن أربعة أشخاص قُتلوا وأُصيب آخرون اليوم الأحد 31 مارس/آذار 2024، بعدما ضربت أمطار غزيرة مفاجئة ورياح عاصفة أنحاء من ولاية البنغال الغربية بشرق الهند حيث بدأت جهود الإجلاء.

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها وكالة الأنباء الهندية (إيه.إن.آي) التي تملك رويترز حصة أقلية فيها أن العاصفة ضربت منطقة جالبايجوري بولاية البنغال الغربية وألحقت أضرارا بالمنازل واقتلعت أشجارا وعطلت وسائل النقل وتسببت في قطع الكهرباء.

وقالت كبيرة مسؤولي المنطقة شاما بارفين إن العاصفة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص بينما تم نقل عشرات الجرحى إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج.

وقالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الحكومة ستدفع تعويضات للأسر التي شهدت حالات وفاة.

    المصدر :
  • رويترز

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