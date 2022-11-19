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مقتل أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مراكز عسكرية للنظام

منذ 3 ساعات
غارات إسرائيلية على سوريا

غارات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)

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هزت اطراف بانياس الساحلية في سوريا اصوات انفجارات جراء قصف اسرائيلي استهدف مراكز عسكرية للنظام السوري والميليشيات الايرانية.

ومن جهته أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل أربعة عسكريين وإصابة عسكري بجروح جراء قصف إسرائيلي جوي من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

وأضاف المصدر العسكري في بيان: “حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وقد تصدت وسائل دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأدى العدوان إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع خسائر مادية”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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