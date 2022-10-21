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مقتل أربعة في قصف على خيرسون الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2022 9:52 صباحًا
خريطة تظهر تموضع منطقة خيرسون الأوكرانية

خريطة تظهر تموضع منطقة خيرسون الأوكرانية

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قال كيريل ستريموسوف نائب الحاكم الإقليمي الذي عينته موسكو الجمعة، إن أربعة أشخاص قتلوا عندما سقطت قذيفة صاروخية أوكرانية على معبر للعبارات في مدينة خيرسون الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا في ساعة متأخرة من مساء الخميس 21\10\2022.

وذكرت السلطات في المنطقة التي أعلنت روسيا ضمها الشهر الماضي، هذا الأسبوع أنها تخطط لإجلاء ما بين 50 و60 ألف شخص خلال الأيام الستة المقبلة وسط تصاعد الضغوط من هجوم مضاد أوكراني.

وفي وقت سابق قال الحاكم الإقليمي أوليه سينجوبوف ورئيس البلدية إيهور تيريخوف، إن سلسلة من الانفجارات هزت مدينة خاركيف الأوكرانية صباح اليوم الجمعة 21\10\2022.

وكثفت القوات الروسية الضربات الصاروخية على أوكرانيا على مدى الأسبوعين الماضيين، واستهدفت منشآت للطاقة الكهربائية.

    المصدر :
  • رويترز

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