مقتل 20 شخصاً على الٌل في زلزال جاوة الغربية في إندونيسيا

قال مسؤول محلي إن حوالي 20 شخصاً على الأقل قتلوا في زلزال بلغت قوته 5.6 درجة هز إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا (الاثنين 21-11-2022).

وقال هيرمان سوهرمان المسؤول الحكومي في سيانجور، البلدة الواقعة في جاوة الغربية حيث يقع مركز الزلزال، لقناة مترو تي.في الإخبارية إن ما يصل إلى 20 شخصا لقوا حتفهم في مستشفى واحد في المنطقة.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي 26 ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9.1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.

وكانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث، ورفعت قاع المحيط في بعض الأماكن ما يصل إلى 15 مترا.

وفي 2018 ضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك وأعقبه الكثير من الهزات في الأسابيع التالية ما أودى بحياة أكثر من 550 شخصا في الجزيرة السياحية وسومباوا المجاورة.