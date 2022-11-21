الأثنين 27 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 21 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 20 شخصاً على الٌل في زلزال جاوة الغربية في إندونيسيا

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2022 10:44 صباحًا
مؤشر قياس الزلازل

مؤشر قياس الزلازل

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول محلي إن حوالي 20 شخصاً على الأقل قتلوا في زلزال بلغت قوته 5.6 درجة هز إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا (الاثنين 21-11-2022).

وقال هيرمان سوهرمان المسؤول الحكومي في سيانجور، البلدة الواقعة في جاوة الغربية حيث يقع مركز الزلزال، لقناة مترو تي.في الإخبارية إن ما يصل إلى 20 شخصا لقوا حتفهم في مستشفى واحد في المنطقة.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي 26 ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9.1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.

وكانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث، ورفعت قاع المحيط في بعض الأماكن ما يصل إلى 15 مترا.

وفي 2018 ضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك وأعقبه الكثير من الهزات في الأسابيع التالية ما أودى بحياة أكثر من 550 شخصا في الجزيرة السياحية وسومباوا المجاورة.

    المزيد من أخبار العالم

    البابا فرنسيس
    البابا فرنسيس غير مرتاح لنهج الطبقة الحاكمة... فهل يزور لبنان قريباً؟
    الدولار الأمريكي
    الدولار يرتفع بعد القلق من ارتفاع إصابات كورونا بالصين
    أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة
    أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى لها في شهرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
    تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
    رونالدو وميسي
    سر نشر رونالدو وميسي صورة على إنستغرام في نفس التوقيت
    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    باسيل يُفشِل المساعي الجزائرية لحل أزمة الكهرباء.. إليكم السبب!