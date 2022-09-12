مقتل أوكراني في قصف على قرية حدودية قرب خاركيف

آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية

قال حاكم منطقة بيلجورود بجنوب روسيا، الاثنين، إن أوكرانيا قصفت معبرا حدوديا، مما أسفر عن مقتل شخص – من مواطني أوكرانيا – وإصابة أربعة آخرين على الأقل.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر تليجرام “وفقا للبيانات الأولية، حدث تدمير جزئي لهياكل دعم ومنازل خاصة، بالإضافة إلى أضرار لحقت بسيارات وخطوط كهرباء”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.

وتقع منطقة بيلجورود على حدود منطقة خاركيف في أوكرانيا، حيث شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا مفاجئا الأسبوع الماضي لاستعادة مناطق واسعة استولت عليها روسيا سابقا.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تشن ضربات جوية على القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع خريطة تظهر أن قواتها قد تخلّت عن كل منطقة خاركيف تقريبا، بعد هجوم مضاد خاطف لأوكرانيا الأسبوع الماضي أجبر روسيا على التخلي عن سلسلة من معاقلها الرئيسية في الإقليم.