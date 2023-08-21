الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل إسرائيلية وإصابة آخر إثر عملية إطلاق نار في الخليل

منذ 52 دقيقة
عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

قتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب آخر، الإثنين، في عملية إطلاق النار وقعت قرب مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية، مقتل مستوطنة من المصابين في عملية إطلاق النار قرب كريات أربع في الخليل .

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن إطلاق النار وقع على طريق 60 الاستيطاني، وأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلاحق منفذي العملية .

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه تم استدعاء مروحية إلى مكان عملية إطلاق النار في كريات أربع لمطاردة منفذي العملية .

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، إغلاق المنطقة من مفترق “بيت حجاي” إلى مفترق “معاليه هيفار” وحتى بني نعيم جنوبًا وذلك عقب عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة الخليل .

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي : “تقييم أمني: عملية إطلاق النار جرت من سيارة مسرعة “.

 

    المزيد من أخبار العالم

    مؤشرات الأسهم الأوروبية
    أسهم أوروبا ترتفع بدعم من قطاعي الطاقة والرعاية الصحية
    مؤشر نيكي الياباني
    مؤشر نيكي الياباني ينهي سلسلة خسائر استمرت 3 أيام
    هانا ماليار
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    القوات الأوكرانية تسعى للوصول إلى بحر آزوف.. ووضع صعب في خاركيف

    الأكثر قراءة

    اجتجاجات في السويداء السورية
    "برا برا برا بشار يطلع برا".. هتافات واحتجاجات في السويداء السورية
    زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس
    فيديو مأساوي.. زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس!
    نيمار دا سيلفا
    بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!