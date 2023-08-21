مقتل إسرائيلية وإصابة آخر إثر عملية إطلاق نار في الخليل

قتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب آخر، الإثنين، في عملية إطلاق النار وقعت قرب مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية، مقتل مستوطنة من المصابين في عملية إطلاق النار قرب كريات أربع في الخليل .

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن إطلاق النار وقع على طريق 60 الاستيطاني، وأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلاحق منفذي العملية .

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه تم استدعاء مروحية إلى مكان عملية إطلاق النار في كريات أربع لمطاردة منفذي العملية .

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، إغلاق المنطقة من مفترق “بيت حجاي” إلى مفترق “معاليه هيفار” وحتى بني نعيم جنوبًا وذلك عقب عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة الخليل .

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي : “تقييم أمني: عملية إطلاق النار جرت من سيارة مسرعة “.