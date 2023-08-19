السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار قرب نابلس

منذ ساعة واحدة
عملية إطلاق نار بالضفة- أرشيفية

عملية إطلاق نار بالضفة- أرشيفية

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قتل إسرائيليان في إطلاق نار في بلدة حوارة قرب نابلس بالضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “متابعة للتقارير الأولية فالحديث عن شبهة لارتكاب عملية إطلاق نار تخريبية استهدفت عددا من المواطنين الإسرائيليين في منطقة حوارة وأسفرت عن مقتل مواطنيْن إسرائيلييْن.”

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي باشرت بملاحقة المشتبه فيهم ونشرت الحواجز في المنطقة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن إطلاق النار وقع في ورشة لغسيل السيارات.

وأوضحت أن خدمات الإسعاف حاولت إنقاذ الرجلين وهما في الـ 60 والـ 30 من العمر، لكنهما فارقا الحياة.

وفي وقت سابق، توفي شاب فلسطيني السبت متأثرا بإصابته قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس بالضفة الغربية.

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