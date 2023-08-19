مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار قرب نابلس

قتل إسرائيليان في إطلاق نار في بلدة حوارة قرب نابلس بالضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “متابعة للتقارير الأولية فالحديث عن شبهة لارتكاب عملية إطلاق نار تخريبية استهدفت عددا من المواطنين الإسرائيليين في منطقة حوارة وأسفرت عن مقتل مواطنيْن إسرائيلييْن.”

#عاجل 🛑 شبهة لارتكاب عملية اطلاق نار تخريبية استهدفت عدد من المواطنين الاسرائيليين في منطقة #حوارة وأسفرت عن مقتل مواطنيْن إسرائيلييْن. قوات جيش الدفاع باشرت بملاحقة المشتبه فيهم ونشرت الحواجز في المنطقة pic.twitter.com/xroJz5rO1U — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 19, 2023

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي باشرت بملاحقة المشتبه فيهم ونشرت الحواجز في المنطقة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن إطلاق النار وقع في ورشة لغسيل السيارات.

وأوضحت أن خدمات الإسعاف حاولت إنقاذ الرجلين وهما في الـ 60 والـ 30 من العمر، لكنهما فارقا الحياة.

وفي وقت سابق، توفي شاب فلسطيني السبت متأثرا بإصابته قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس بالضفة الغربية.