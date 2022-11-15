الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
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مقتل إسرائيليين بعملية طعن بمستوطنة "أرئيل" في الضفة

منذ 5 دقائق
من مكان عملية الطعن في سلفيت

من مكان عملية الطعن في سلفيت

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل مستوطنين في عملية طعن في مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

وتأكد إصابة 3 إسرائيليين آخرين بجروح خطيرة بعد طعنهم بسكين في مستوطنة “أرئيل” شمالي الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجنود أطلقوا النار على المنفذ دون توضيح هويته وإذا ما كان على قيد الحياة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان مقتضب: “تم تلقي بلاغ عن حادثة طعن بالقرب من المنطقة الصناعية في أرئيل”.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية الطعن وقد تم إطلاق النار على أحدهما وفر الآخر.

بدورها أكدت قناة “كان” العبرية، أن أحد المنفذين تم إطلاق النار عليه مباشرة، ومنفذ آخر سيطر على سيارة مستوطن وتسبب بوقوع حادث سير وتم إطلاق النار عليه.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الفلسطيني منفذ عملية الطعن قد قتل دون الكشف عن هويته.

وتم دفع قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان. فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات.

وجاءت عملية الطعن في ذروة التأهب الأمني الإسرائيلي بالضفة الغربية.

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