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مقتل إسرائيلي جراء إطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية

منذ ساعتين
مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية

مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية

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أعلنت خدمات الطوارئ أن مهاجماً يشتبه بأنه فلسطيني أطلق النار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس 6/7/2023 مما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن المهاجم فتح النار على أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية قرب مستوطنة كدوميم في شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم تم “تحييده” ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وجاء الهجوم بعد أن نفذت إسرائيل على مدى يومين أكبر عملية عسكرية لها منذ سنوات في جنين شمال الضفة الغربية هذا الأسبوع. وتبعد جنين نحو عشرة كيلومترات عن موقع هجوم اليوم.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين عن مقتل 12 فلسطينيا تسعة منهم على الأقل من المسلحين إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة ولها وجود في الضفة الغربية أيضا بإطلاق النار الذي وقع اليوم وقالت إنه رد على عملية جنين.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع “نشيد بعملية إطلاق النار ضد قوة صهيونية شرقي قلقيلية والتي تأتي في إطار عمليات الرد المتواصل على عدوان الاحتلال على جنين وجرائمه المستمرة بحق شعبنا”.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على مدى 15 شهرا إذ كثفت إسرائيل مداهماتها كما تزايدت هجمات يشنها فلسطينيون في الشوارع والهجمات التي يشنها مستوطنون على قرى فلسطينية.

    المصدر :
  • رويترز

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