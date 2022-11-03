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مقتل إمام مسجد في مدينة زاهدان الإيرانية

منذ ساعة واحدة
الاحتجاجات تتواصل في إيران

الاحتجاجات تتواصل في إيران

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أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن إمام مسجد شيعي لقي حتفه في هجوم بالرصاص في مدينة زاهدان.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في إقليم سيستان – بلوخستان أحمد طاهري إنه “تم تشكيل قوة خاصة بهدف تحديد الجناة والقبض عليهم”.

وذكرت الوكالة الرسمية أن اسم القتيل هو سجاد شهركي إمام وخطيب مسجد مولى المتقين.

وشهدت زاهدان أحد أكثر الأيام دموية في موجة الاحتجاجات التي اجتاحت مناطق مختلفة في إيران. وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن قتلت 66 شخصاً على الأقل في حملة أمنية هناك في 30 سبتمبر أيلول.

وأقالت السلطات في زاهدان قائد الشرطة وقائد مركز للشرطة بعد تلك الواقعة.

وتعرض تعامل السلطات مع الأحداث في زاهدان لانتقادات واسعة من بينها ما جاء من رجل دين سني بارز قال إن كبار المسؤولين ومنهم الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

    المصدر :
  • رويترز

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