الخميس 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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مقتل اثنين في تحطم طائرة إخماد حرائق قبالة جزيرة ساموس اليونانية

منذ 9 دقائق
طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية اليونانية تغادر مطار خيوس في طريقها إلى جزيرة ساموس اليونانية في مهمة البحث والإنقاذ

طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية اليونانية تغادر مطار خيوس في طريقها إلى جزيرة ساموس اليونانية في مهمة البحث والإنقاذ

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قال مسؤول في خفر السواحل اليوناني إن شخصين لقيا حتفهما الأربعاء بعد أن تحطمت طائرة هليكوبتر، كانت تشارك في جهود إخماد حريق غابات في جزيرة ساموس اليونانية، في البحر.

وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ اثنين آخرين كانا على متن الطائرة، ولم يتضح على الفور سبب تحطم الطائرة.

وقال مسؤول من فرق الإطفاء إن الحكومة استأجرت الطائرة لمكافحة حرائق الغابات.

وتشارك ثلاثة قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتان أخريان في عملية الإنقاذ، بحسب خفر السواحل في هذه الجزيرة الواقعة في شمال شرق بحر إيجه.

اندلع الحريق في ساموس اليونانية وبدأت ثلاث مروحيات وخمس طائرات بمساندة خمسين عنصر إطفاء، مكافحة النيران.

وتهبّ رياح قوية تفوق سرعتها 7 درجات على مقياس بوفور المؤلف من 13 درجة، في المنطقة في حين وصلت درجات الحرارة الأربعاء إلى قرابة 30 درجة مئوية في اليونان.

    المصدر :
  • رويترز

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