الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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مقتل اثنين من حركة الشباب بضربة جوية في الصومال

منذ 7 دقائق
عناصر من الجيش الصومالي

عناصر من الجيش الصومالي

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قتل اثنين من مقاتلي حركة الشباب الإسلامية المتشددة في ضربة جوية على منطقة نائية بولاية جوبالاند الجنوبية في الصومال يوم الأحد، واعترف الجيش الأميركي مقاتلي حركة الشباب الإسلامية المتشددة.

وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على الصومال في محاولة لهزيمة حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، التي تسعى لتطبيق تفسير متشدد للشريعة الإسلامية والإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من الغرب.

وقالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إن الضربة الجوية وقعت بالقرب من ليبيكوس في منطقة جوبا السفلى.

وجاء في البيان أن “التقدير الأولي للقيادة يفيد بأن اثنين من إرهابيي حركة الشباب قتلا في العملية، لم يصب مدنيون أو يقتلوا نظرا للطبيعة النائية للمكان الذي وقع به الاشتباك”.

وكان نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان قد اتهموا الولايات المتحدة بإحاطة عملياتها في الصومال بالسرية مما قد يقوض المساءلة في حال سقوط ضحايا مدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

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