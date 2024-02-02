مقتل اثنين وإصابة العشرات في حريق بالعاصمة الكينية

قالت صحيفة محلية الجمعة نقلا عن الشرطة إن حريقا ناجما عن انفجار غاز في العاصمة الكينية أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 165 آخرين.

وكتب المتحدث باسم الحكومة إسحق موورا على منصة إكس أن الحريق في حي إمباكاسي في نيروبي بدأ قبل منتصف الليل بقليل في شركة لإعادة تعبئة الغاز وتعرض مبناها لأضرار بالغة.

ونقلت صحيفة ستاندرد عن ويزلي كيميتو القائد المسؤول عن الشرطة في إمباكاسي أنه تأكد مقتل شخصين على الأقل في الحادث.

ونقل حساب الصحيفة على منصة إكس عن أدامسون بونجي قائد شرطة منطقة نيروبي القول إن 165 شخصا على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وأظهرت صور لرويترز من مكان الحريق جثة على الأرض ومغطاة ببطانية بينما أظهرت لقطات لتلفزيون رويترز عدة منازل تحترق.