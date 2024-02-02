الجمعة 21 رجب 1445 ﻫ - 2 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل اثنين وإصابة العشرات في حريق بالعاصمة الكينية

منذ 21 دقيقة
خريطة كينيا

خريطة كينيا

A A A
طباعة المقال

قالت صحيفة محلية الجمعة نقلا عن الشرطة إن حريقا ناجما عن انفجار غاز في العاصمة الكينية أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 165 آخرين.

وكتب المتحدث باسم الحكومة إسحق موورا على منصة إكس أن الحريق في حي إمباكاسي في نيروبي بدأ قبل منتصف الليل بقليل في شركة لإعادة تعبئة الغاز وتعرض مبناها لأضرار بالغة.

ونقلت صحيفة ستاندرد عن ويزلي كيميتو القائد المسؤول عن الشرطة في إمباكاسي أنه تأكد مقتل شخصين على الأقل في الحادث.

ونقل حساب الصحيفة على منصة إكس عن أدامسون بونجي قائد شرطة منطقة نيروبي القول إن 165 شخصا على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وأظهرت صور لرويترز من مكان الحريق جثة على الأرض ومغطاة ببطانية بينما أظهرت لقطات لتلفزيون رويترز عدة منازل تحترق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مطار نوي باي الدولي
بسبب تفاقم تلوث الهواء.. توقف الرحلات الجوية في هانوي
ألمانيا تتوقف عن دفع الأموال للمهاجرين نقدا.. ما السبب؟
الذهب
الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب في 7 أسابيع

الأكثر قراءة

الشتاء
الثلوج على الـ700 متر.. تحضّروا لموجات الصقيع!
زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق
فيديو صادم.. زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق!
الحدود اللبنانية الجنوبية
إليكم آخر التطوّرات جنوباً