مقتل العشرات جراء انهيار سقف بئر خلال احتفال ديني بالهند

قال مسؤولون، الجمعة، إنه تم العثور على 35 جثة داخل بئر في معبد هندوسي وسط الهند بعد سقوط عشرات الأشخاص في المياه الموحلة عندما انهار غطاء البئر.

وأظهر مقطع مصور لحادثة مجمع المعابد في إندور بولاية ماديا براديش يوم الخميس حالة من الفوضى تلت، حيث اندفع الناس نحو المخارج، في حين عمدت حفارة إلى هدم جدار معبد عمره عقود لمساعدة الناس على الفرار.

واستخدم قرابة 140 من رجال الإنقاذ، بينهم أفراد من الجيش، الحبال والسلالم لانتشال الجثث من البئر بعد شفط المياه.

وكانت المهمة صعبة بسبب ضيق المسار ووجود حطام في البئر.

وذكر شهود عيان أن حشدا كبيرا من المصلين الهندوس كانوا قد احتشدوا في المعبد لأداء طقوس النار والاحتفال بمهرجان الإله راما.

قال مفوض الشرطة ماكراند ديوسكار إن عشرات الأشخاص سقطوا في المياه عندما انهار غطاء البئر وغطتهم الأنقاض المتساقطة.

صرح كانتيبهاي باتيل، وهو رئيس جمعية سكانية، للصحفيين أن السلطات كانت بطيئة في رد فعلها وأن سيارة الإسعاف الأولى وصلت إلى المكان بعد ساعة من البلاغ.

قال كبير المسؤولين المنتخبين في الولاية، شيفراج سينغ تشوهان، إن غطاء البئر انهار على ما يبدو لأنه لم يستطع تحمل وزن الحشد الكبير، وذلك قبل أن يأمر بإجراء تحقيق.

وقال إلياراجا تي، وهو مسؤول إداري بالمنطقة: “انتشلنا حتى الآن 35 جثة وعملية الإنقاذ مستمرة”.

وكان أفراد من الجيش قد انضموا عمليات الإنقاذ مساء الخميس، في حين ذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) أن أعمال الإنقاذ تم التعجيل بها بعد أن أظهرت كاميرات تحت الماء جثثا تطفو في مياه البئر الموحلة.